Китай готовит многоразовую сверхтяжелую ракету Long March 9

Китайские производители ракет-носителей разрабатывают полностью многоразовую версию сверхтяжелой ракеты Long March 9, необходимую для будущих космических “мегапроектов”. Новая концепция была представлена главным конструктором серии ракет Long March Лонгом Лехао.

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Гигантская ракета будет состоять из трех ступеней и четырех боковых ускорителей, причем первая ступень и ускорители будут использовать топливную смесь из керосина и жидкого кислорода.

Первая ступень ракеты-носителя диаметром 10,6 метра сможет выводить 150 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, 65 тонн на геосинхронную орбиту или 50 тонн на окололунную орбиту.

Лонг, высокопоставленный чиновник, который часто представляет обновленную информацию о космической деятельности Китая, сообщил, что новые ракеты-носители должны быть готовы к 2035 году.