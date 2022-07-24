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46 минут назад

"Как тебе такое, Илон Маск?": Китай готовит многоразовую сверхтяжелую ракету Long March 9

Ferra.ruиещё 1

Китайские производители ракет-носителей разрабатывают полностью многоразовую версию сверхтяжелой ракеты Long March 9, необходимую для будущих космических “мегапроектов”. Новая концепция была представлена главным конструктором серии ракет Long March Лонгом Лехао.

Китай готовит многоразовую сверхтяжелую ракету Long March 9
Фото: ferra.ruferra.ru

Гигантская ракета будет состоять из трех ступеней и четырех боковых ускорителей, причем первая ступень и ускорители будут использовать топливную смесь из керосина и жидкого кислорода.

Первая ступень ракеты-носителя диаметром 10,6 метра сможет выводить 150 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, 65 тонн на геосинхронную орбиту или 50 тонн на окололунную орбиту.

Лонг, высокопоставленный чиновник, который часто представляет обновленную информацию о космической деятельности Китая, сообщил, что новые ракеты-носители должны быть готовы к 2035 году.

Китай также разрабатывает трехступенчатую тяжелую ракету, способную отправить китайских астронавтов на Луну. Двухступенчатая версия для низкой околоземной орбиты может совершить свой первый полет в 2026 году.

Наука и техника,Илон Маск,
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