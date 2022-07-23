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12 минут назад

Учёные научились точнее определять биологический возраст

Ferra.ru

Эпигенетические часы — широко используемые биомаркеры старения, рассчитываемые на основе данных об уровне метилирования ДНК, могут быть на удивление ненадёжными. Учёные обнаружили причину этого и повысили их точность.

Учёные научились точнее определять биологический возраст
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные выяснили, что технический шум может вызывать отклонения в оценках до 9 лет! Это, конечно, ограничивает полезность метода эпигенетических часов. Поэтому исследователи разработали вычислительное решение для повышения надёжности. Переобученные компьютерные версии шести эпигенетических часов стали точнее — до 1,5 лет.

Исследователи отметили, что высокая надёжность часов имеет решающее значение для применения в персонализированной медицине и борьбе со старением. «Эпигенетические часы могли сначала показать, что вам 50 лет в одном тесте, а затем — 59 лет в следующем... Теперь для большинства тестов два измерения, сделанные в одно и то же время, будут отличаться менее чем на год», — пояснили авторы работы.

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