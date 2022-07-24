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57 минут назад

Xiaomi «похоронила» ряд популярных смартфонов

Газета.Ruиещё 1

Китайская компания Xiaomi признала устаревшими семь смартфонов брендов Xiaomi и Redmi, сообщает портал Gizchina. Устройства лишились официальной поддержки и обслуживания с 1 июля 2022 года.

Xiaomi «похоронила» ряд популярных смартфонов
Фото: XiaomiXiaomi

В список устаревших смартфонов попали Xiaomi Mi Max 3, Mi Mix 3, Xiaomi Mi 8, Mi 8 Discovery Edition, Mi Play, а также Redmi S2 и Redmi 6 Pro.

Компания заявила, что производство этих устройств остановлено, и производитель больше не будет поставлять запасные части для их послепродажного обслуживания. Таким образом, официальные сервисные центры Xiaomi больше не смогут предоставлять владельцам названных моделей гарантийное и послепродажное обслуживание.

Большинство смартфонов из списка были представлены в 2018 году, и на момент полного прекращения поддержки им исполнилось как минимум пять лет. Например, Xiaomi MI 8 был флагманской моделью компании в 2018 году. Смартфон получил фирменную прошивку MIUI 10 под управлением Android 8,1 «из коробки».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Xiaomi объявила о прекращении поддержки линейки Redmi K20.

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