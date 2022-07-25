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1 час назад

Обнаружена древнейшая галактика во Вселенной

Свободная прессаиещё 1

Астрономы при помощи телескопа James Webb смогли найти древнейшую из известных на сегодняшний день галактик – GLASS-z13.

Обнаружена древнейшая галактика во Вселенной
Фото: Bill Ingalls/Nasa/Planet Pix через ZUMA Press Wire/TASSBill Ingalls/Nasa/Planet Pix через ZUMA Press Wire/TASS

Установлено, что обнаруженной галактике уже 13,5 млрд лет, при этом она её рождение произошло спустя 300 млн лет после Большого взрыва, пишет издание «Нож».

Специалисты также отметили, что диаметр Млечного Пути составляет около 105 тыс. световых лет, а GLASS-z13 – 1,6 тыс. То есть галактика не такая массивная, а её устройство проще. Эти факты говорят о том, что GLASS-z13 действительно намного старше.

Известно, что огромное количество древнейшей галактики примерно в миллиард раз больше солнечной. Это не так много в космических масштабах. Однако учёным все равно предстоит выяснить, как она выросла до таких размеров всего за сотни миллионов лет, когда во Вселенной только появлялись первые звезды.

Напомним, что до GLASS-z13 самой древней галактикой считалась GN-z11, возраст которой составляет 13,4 млрд лет. Она была открыта в 2016 году.

Ранее сообщалось, что китайские астрономы обнаружили уникальные звёзды-карлики с высоким содержанием лития. Девять таких звёзд удалось найти при помощи крупнейшего в стране оптического телескопа LAMOST.

Данное открытие уже назвали настоящим прорывом в астрономических исследованиях, учитывая, что до этого было известно лишь четыре подобных звезды.

Наука и техника,Садоводство,
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