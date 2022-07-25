Стало известно, как россиян обманывают при ремонте смартфонов

По его словам, схема заключается в том, что приезжает мастер, разбирает телефон и говорит, что надо делать дорогостоящий ремонт за 10-30 тысяч рублей. При этом владельца устройства ставят перед выбором: или платить, или мастер собирать смартфон не будет. В тех сервисных центрах, куда смартфоны нужно приносить самостоятельно, тоже можно столкнуться с мошенничеством.