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1 час назад

Стало известно, как россиян обманывают при ремонте смартфонов

Национальная Служба Новостейиещё 1

Сервисное обслуживание смартфона нельзя доверять сотрудникам первой попавшейся мастерской, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта в сфере IT-технологий, автора и основателя техноблога Pochinka blog Никиту Мокеева.

Стало известно, как россиян обманывают при ремонте смартфонов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, особенно критически следует относиться к выездным сервисам по ремонту смартфонов. Отмечается, что самый большой обман у выездных сервисов.

«Там, наверное, около 90 процентов — это мошенничество», — заявил эксперт.

По его словам, схема заключается в том, что приезжает мастер, разбирает телефон и говорит, что надо делать дорогостоящий ремонт за 10-30 тысяч рублей. При этом владельца устройства ставят перед выбором: или платить, или мастер собирать смартфон не будет. В тех сервисных центрах, куда смартфоны нужно приносить самостоятельно, тоже можно столкнуться с мошенничеством.

Как правило, это предложение заменить дорогостоящие комплектующие, когда в этом нет никакой необходимости. Клиент платит за детали и сложную работу, а сотрудник сервиса на самом деле выполняет какую-то простейшую процедуру.

Ранее сотовые операторы назвали пятерку смартфонов, которыми пользуются россияне. Это Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei и Realme.

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