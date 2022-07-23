Китай создаст полностью многоразовую сверхтяжелую ракету

Китай разрабатывает полностью многоразовую сверхтяжелую двухступенчатую ракету, которая выглядит как клон транспортной системы Starship компании SpaceX. Об этом рассказывает американское издание SpaceNews.

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Первая ступень ракеты диаметром 10,6 метра будет оснащена 26 двигателями с тягой по 200 тонн. Носитель позволит доставлять 150 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, 65 тонн на геосинхронную переходную орбиту или 50 тонн к окололунной орбите.

Разработка перспективного носителя идет параллельно созданию одноразовой сверхтяжелой ракеты Long March 9. Первый запуск носителя намечен на 2035 год.

В июле основатель американской компании SpaceX предприниматель Илон Маск сообщил, что первый орбитальный полет прототипа многоразового космического корабля Starship, предназначенного для отправки людей и грузов в дальний космос, может состояться в августе.