Google уволила назвавшего ИИ разумным инженера

Блейк Лемуан, инженер Google, который публично заявил, что искусственный интеллект LaMDA является разумным, был уволен, согласно информации Big Technology, которое проводило с ним интервью.

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В июне Google отправила Лемуана в оплачиваемый административный отпуск за нарушение соглашения о конфиденциальности после того, как он связался с членами правительства по поводу своих опасений и нанял адвоката для представления интересов LaMDA.

В пятницу представитель Google Брайан Гэбриэл в своем заявлении, направленном по электронной почте в редакцию The Verge, подтвердил факт увольнения, сказав: "Мы желаем Блейку всего хорошего".