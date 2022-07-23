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18 минут назад

Считающего искусственный интеллект Google разумным инженера уволили

Ferra.ruиещё 3

Блейк Лемуан, инженер Google, который публично заявил, что искусственный интеллект LaMDA является разумным, был уволен, согласно информации Big Technology, которое проводило с ним интервью.

Google уволила назвавшего ИИ разумным инженера
Фото: ReutersReuters

В июне Google отправила Лемуана в оплачиваемый административный отпуск за нарушение соглашения о конфиденциальности после того, как он связался с членами правительства по поводу своих опасений и нанял адвоката для представления интересов LaMDA.

В пятницу представитель Google Брайан Гэбриэл в своем заявлении, направленном по электронной почте в редакцию The Verge, подтвердил факт увольнения, сказав: "Мы желаем Блейку всего хорошего".

Компания также заявила: "LaMDA прошла 11 различных проверок, и в начале этого года мы опубликовали научную статью, в которой подробно описали работу по ее ответственному развитию". Google утверждает, что "всесторонне" изучил заявления Лемуана и пришел к выводу, что они "совершенно необоснованны".

Наука и техника,Google,
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