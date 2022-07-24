Раскрыт дизайн нового планшета Xiaomi

В сети появилась фотография грядущего бюджетного планшета Redmi Pad 5G, сообщает портал Xiaomiui.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Судя по опубликованному изображению, планшет получит массивный блок камеры, в которой разместится один сенсор. Задняя панель Redmi Pad будет выполнена из металла.

Отмечается, что бюджетное устройство предложит соответствующий среднебюджетный чипсет от MediaTek с поддержкой подключения к сетям пятого поколения. Согласно источнику, планшет будет поставляться с предустановленной фирменной оболочкой MIUI Lite, оптимизированной под бюджетные решения.

Предполагается, что в будущем также появится улучшенная версия планшета под названием Redmi Pad Pro, которая в свою очередь предложит более производительное «железо».

По прошлым утечкам известно, что Redmi Pad 5G предложит пользователям быструю зарядку мощностью 67 Вт.