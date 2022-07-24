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4 минуты назад

Бюджетный планшет Redmi Pad 5G показали вживую на фото

Газета.Ruиещё 1

В сети появилась фотография грядущего бюджетного планшета Redmi Pad 5G, сообщает портал Xiaomiui.

Раскрыт дизайн нового планшета Xiaomi
Фото: XiaomiXiaomi

Судя по опубликованному изображению, планшет получит массивный блок камеры, в которой разместится один сенсор. Задняя панель Redmi Pad будет выполнена из металла.

Отмечается, что бюджетное устройство предложит соответствующий среднебюджетный чипсет от MediaTek с поддержкой подключения к сетям пятого поколения. Согласно источнику, планшет будет поставляться с предустановленной фирменной оболочкой MIUI Lite, оптимизированной под бюджетные решения.

Предполагается, что в будущем также появится улучшенная версия планшета под названием Redmi Pad Pro, которая в свою очередь предложит более производительное «железо».

По прошлым утечкам известно, что Redmi Pad 5G предложит пользователям быструю зарядку мощностью 67 Вт.

О стоимости и сроках появления бюджетного устройства не сообщается.

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