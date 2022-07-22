Как установить СберТян в «СберБанк Онлайн» — инструкция

В официальном приложении «СберБанк Онлайн» появился набор заставок и стикеров со СберТян — аниме-девушкой и новым маскотом компании, которого нарисовала отечественная художница RIkani. Комплект фоновых заставок, включающихся при входе в приложение, разбавляет привычные картины российской жизни отсылками к аниме и поп-культуре.