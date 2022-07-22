Как установить СберТян в «СберБанк Онлайн» — инструкция

В официальном приложении «СберБанк Онлайн» появился набор заставок и стикеров со СберТян — аниме-девушкой и новым маскотом компании, которого нарисовала отечественная художница RIkani. Комплект фоновых заставок, включающихся при входе в приложение, разбавляет привычные картины российской жизни отсылками к аниме и поп-культуре.
Фото: СберБанкСберБанк
По этому случаю мы подготовили инструкцию о том, как поменять заставку и обращение в «СберБанк Онлайн».
Как сменить заставку в «СберБанк Онлайн»
- Откройте приложение «СберБанк Онлайн».
- Перейдите в настройки приложения (иконка трех точек в правом верхнем углу).
- Нажмите на «Заставки на входе».
- После этого на экране появится каталог фоновых рисунков. Выберите тот пакет заставок, который вам нравится, и нажмите «Загрузить».
- Здесь же можно сменить обращение, которое появляется при входе в приложение. Нажмите на свое имя в строке «Обращение» и введите нужный вам текст, после чего нажмите «Выбрать».