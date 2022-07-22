Роскомнадзор заблокировал сервис премиального такси

Роскомнадзор внес сайт сервиса Wheely для заказа премиальных автомобилей с водителями в реестр запрещенных, а также направил требование о необходимости удаления запрещенной информации. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В Роскомнадзор поступило решение Мещанского районного суда города Москвы о признании информации, размещенной на сайте сервиса заказа автомобилей Wheely, запрещенной. На основании судебного решения Роскомнадзор направил требование владельцу ресурса о необходимости удаления запрещенной информации, а также внес указанный информационный ресурс в Единый реестр запрещенной информации», — заявили в ведомстве.
В публикации отмечается, что на сайте запрещенной признается информация о ведении коммерческой деятельности юридическим лицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории РФ.
Ранее Роскомнадзор разблокировал сайт The Tor Project на территории Российской Федерации.
Отмечается, что The Tor Project 22 июля был убран из реестра запрещенных ресурсов, в котором ранее был указан.