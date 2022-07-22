Роскомнадзор заблокировал сервис премиального такси

Роскомнадзор внес сайт сервиса Wheely для заказа премиальных автомобилей с водителями в реестр запрещенных, а также направил требование о необходимости удаления запрещенной информации. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«В Роскомнадзор поступило решение Мещанского районного суда города Москвы о признании информации, размещенной на сайте сервиса заказа автомобилей Wheely, запрещенной. На основании судебного решения Роскомнадзор направил требование владельцу ресурса о необходимости удаления запрещенной информации, а также внес указанный информационный ресурс в Единый реестр запрещенной информации», — заявили в ведомстве.

В публикации отмечается, что на сайте запрещенной признается информация о ведении коммерческой деятельности юридическим лицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории РФ.

Ранее Роскомнадзор разблокировал сайт The Tor Project на территории Российской Федерации.