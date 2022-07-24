Ученые создали молекулярный наномотор

Ученые из Мюнхенского университета впервые создали молекулярный наномотор на основе ДНК-оригами. Его можно будет использовать для управления разными химическими реакциями, сообщает журнал Nature.

ДНК-оригами представляют собой сложные структуры из множества молекул, которые искусственно формируются специалистами. Исследователи с их помощью смогли соорудить своего рода мотор, который состоит из платформы, рычага и основания, которое прикрепляется к подложке. В свою очередь рычаг переходит в основание, его размер составляет всего 500 нанометров. Между рычагом и основанием находится платформа, которая ограничивает его движение.