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1 час назад

Ученые создали молекулярный наномотор

Мир24иещё 1

Ученые из Мюнхенского университета впервые создали молекулярный наномотор на основе ДНК-оригами. Его можно будет использовать для управления разными химическими реакциями, сообщает журнал Nature.

Ученые создали молекулярный наномотор
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

ДНК-оригами представляют собой сложные структуры из множества молекул, которые искусственно формируются специалистами. Исследователи с их помощью смогли соорудить своего рода мотор, который состоит из платформы, рычага и основания, которое прикрепляется к подложке. В свою очередь рычаг переходит в основание, его размер составляет всего 500 нанометров. Между рычагом и основанием находится платформа, которая ограничивает его движение.

Отмечается, что крутящий момент разработки составляет 10 пиконьютонов. Также операторы смогут контролировать скорость мотора и направление вращения.

Ранее сообщалось, что группа биохимиков создала нанороботов из нитей ДНК, которые способны бороться против онкологии.

Наука и техника,Оригами,
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