Что такое Tor и как его поставить: РКН разблокировал секретный браузер

Правозащитный проект «Роскомсвобода» сообщает, что на территории РФ вновь доступен официальный сайт браузера Tor — популярной программы, позволяющей шифровать интернет-трафик для сохранения анонимности. В декабре 2021 года страницу заблокировали по решению Саратовского районного суда, которое теперь было обжаловано в результате апелляции. Вкратце рассказываем о том, что такое Tor Browser и как загрузить его.

Фото: Tor Project Tor Project

Что такое Tor

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Tor — это интернет-браузер, разработанный математиками лаборатории ВМС США в 2002 году. Изначально программа предназначалась для защиты онлайн-коммуникаций американской разведки, однако позднее военные опубликовали исходный код браузера в свободном доступе, после чего разработчиков проекта взял под опеку Фонд электронных рубежей.

Ключевое отличие Tor от большинства обычных браузеров заключается во встроенном методе защиты трафика от слежки, который называется «луковой маршрутизацией». По сути, программа перенаправляет зашифрованный поток информации через цепочку удаленных сетевых узлов. Каждый сервер на пути до конечной точки снимает один из слоев шифрования и отправляет трафик дальше — и так до тех пор, пока информация не достигнет пункта назначения. На промежуточных узлах не сохраняются данные об источнике трафика и его содержании, благодаря чему Tor помогает сохранить анонимность коммуникаций.

В то же время, Tor не способен обеспечить стопроцентную безопасность соединения. Так как адреса сетевых узлов находятся в открытом доступе, любой интернет-провайдер может засечь тот факт, что пользователь применяет луковую маршрутизацию — даже если содержание трафика зашифровано. Инфраструктура браузера завязана на серверы, которые, при желании, легко можно заблокировать, тем самым перекрыв доступ к сети. Впрочем, несмотря на свои недостатки, Tor по-прежнему пользуется большой популярностью среди крипто-энтузиастов и тех, кто регулярно прибегает к инструментам для обхода различных интернет-блокировок.

Как установить Tor