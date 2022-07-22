В Windows 11 появилась защита от взлома паролей

В Windows 11 добавили защиту от взлома системы методом полного перебора. Об этом сообщает издание Neowin.

Фото: Microsoft Microsoft

Нововведение появилось в предварительной версии операционной системы Windows 11 22H2. Защита усложняет взлом ОС с помощью метода полного перебора или «грубой силы» (brute force), применяя который злоумышленник перебирает возможные варианты паролей. Уточняется, что система ограничивает количество попыток для ввода комбинации символов до 10 штук.

По словам представителей Microsoft, метод «грубой силы» наиболее популярен для проникновения в систему, в том числе с использованием протокола удаленного рабочего стола. «Этот метод очень часто используется в программах-вымогателях, управляемых людьми, и других атаках», — отметил вице-президент Microsoft по безопасности операционных систем и предприятий Дэвид Уэстон.

Журналисты обратили внимание, что данная защита присутствовала и в ранних версиях ОС, однако она была отключена по умолчанию. Также системные администраторы могут воспользоваться реестром Windows, чтобы указать число попыток, которые даются пользователю на ввод корректного пароля.