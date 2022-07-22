Финляндия готовится к веерным отключениям электроэнергии

Директор по эксплуатации энергосистем финской электросетевой компании Fingrid Туомас Раухала заявил, что Финляндия рассматривает вероятность перехода к веерным отключениям электроэнергии на фоне дефицита энергоресурсов. Об этом он сообщил в беседе с газетой Helsingin Sanomat.

«Отключения будут длиться максимум пару часов и будут носить веерный характер, затрагивая местные электросети в разных частях Финляндии в зависимости от спроса и предложения», — заявил он.

В середине мая сообщалось, что дочерняя структура энергокомпании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — за неуплату с 14 мая прекратила поставки электроэнергии в Финляндию.

После этого газета Iltalehti написала, что санкции против России могут отразиться на счетах за электроэнергию финнов следующей зимой.