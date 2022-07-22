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50 минут назад

В Финляндии заявили, что страна готовится перейти к веерным отключениям электроэнергии

Газета.Ru

Директор по эксплуатации энергосистем финской электросетевой компании Fingrid Туомас Раухала заявил, что Финляндия рассматривает вероятность перехода к веерным отключениям электроэнергии на фоне дефицита энергоресурсов. Об этом он сообщил в беседе с газетой Helsingin Sanomat.

Финляндия готовится к веерным отключениям электроэнергии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Отключения будут длиться максимум пару часов и будут носить веерный характер, затрагивая местные электросети в разных частях Финляндии в зависимости от спроса и предложения», — заявил он.

В середине мая сообщалось, что дочерняя структура энергокомпании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — за неуплату с 14 мая прекратила поставки электроэнергии в Финляндию.

После этого газета Iltalehti написала, что санкции против России могут отразиться на счетах за электроэнергию финнов следующей зимой.

На этой неделе стало известно, что Евросоюз намерен предложить странам-членам добровольно сократить использование природного газа на 15%, начиная со следующего месяца, из-за опасений, что Россия может прекратить поставки топлива.

Наука и техника,Интер РАО ЕЭС,ЕС,
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