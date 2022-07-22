Победитель конкурса «Лидеры России» Добровольский стал директором ЯRUS

Победитель всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Иван Добровольский стал директором по продукту в социальной сети ЯRUS.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Добровольский уже приступил к работе и начал расширять штат, чтобы закрыть пробелы в стартапе. Он признался, что чувствует большую ответственность перед соотечественниками.

«Надо признать, что создавать новую социальную сеть непросто, ведь мы несем колоссальную ответственность перед всеми россиянами, а также являемся одними из первопроходцев в новых условиях российской IT-индустрии», — заявил Добровольский.

По словам нового директора, глобальная цель проекта — создать социальную сеть, в которой каждый пользователь будет чувствовать себя значимой личностью, а люди смогут объединяться по интересам.

«Уже совсем скоро мы объединим офлайн и онлайн пространство в одном приложении… Но это пока секрет», — добавил директор.