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28 минут назад

Победитель конкурса «Лидеры России» Иван Добровольский занял должность директора соцсети ЯRUS

Слово и Дело

Победитель всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Иван Добровольский стал директором по продукту в социальной сети ЯRUS.

Победитель конкурса «Лидеры России» Добровольский стал директором ЯRUS
Фото: ferra.ruferra.ru

Добровольский уже приступил к работе и начал расширять штат, чтобы закрыть пробелы в стартапе. Он признался, что чувствует большую ответственность перед соотечественниками.

«Надо признать, что создавать новую социальную сеть непросто, ведь мы несем колоссальную ответственность перед всеми россиянами, а также являемся одними из первопроходцев в новых условиях российской IT-индустрии», — заявил Добровольский.

По словам нового директора, глобальная цель проекта — создать социальную сеть, в которой каждый пользователь будет чувствовать себя значимой личностью, а люди смогут объединяться по интересам.

«Уже совсем скоро мы объединим офлайн и онлайн пространство в одном приложении… Но это пока секрет», — добавил директор.

Социальную сеть ЯRUS ждут глобальные перемены. Добровольский планирует усилить команды разработки и маркетинга. Итогом серьезной работы станет презентация уникального для страны продукта с присущими только ему инструментами..

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