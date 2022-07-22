Отказывает техника, встают поезда: страшная жара в Англии

Великобританию накрыла беспрецедентная жара: 18 июля в Кембридже зафиксировали температуру в +38 градусов Цельсия. Эта цифра немного не дотянула до абсолютного рекорда, однако последствия тепловой волны сказались на всех сферах жизни — СМИ всю неделю рапортуют о том, что инфраструктура страны трещит по швам. Разбираемся, что на самом деле происходит в Соединенном Королевстве и какой урон нанесла жара.

Фото: ТАСС ТАСС

Как аномальная жара повлияла на Великобританию

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По словам государственного секретаря по транспорту Гранта Шаппса, значительная часть инфраструктуры Великобритании изначально не рассчитана на столь высокие температуры. Чиновник считает, что стране потребуются десятилетия, чтобы приспособить транспортную сеть под реалии глобального потепления.

Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства объявило чрезвычайное положение, тогда как Метеорологическая служба Великобритании вынесла предупреждение максимальной степени на фоне экстремальной жары. Больницы, госпитали и другие медицинские учреждения столкнулись с повышенной нагрузкой. Некоторые организации отменили запланированные визиты к врачам, чтобы не перенапрягать персонал. Школы в отдельных провинциях страны либо сократили длительность занятий, либо полностью отменили учебные дни.

В понедельник лондонский аэропорт Лутон на полдня приостановил все рейсы из-за того, что высокая температура повредила покрытие взлетно-посадочной полосы — пассажирские самолеты приходилось перенаправлять на соседние площадки. Примерно по той же причине Королевские ВВС Великобритании временно запретили полеты на крупной авиабазе Брайз-Нортон: якобы по словам военных взлетная полоса буквально расплавилась.

От жары также пострадал железнодорожный транспорт. Населению порекомендовали избегать любых необязательных поездок и предупредили о существенных задержках поездов, так как их скорость ограничили. Представители железнодорожного оператора Network Rail объяснили это решение риском перегрузки путей: при такой температуре линии электропередач, обеспечивающие питание поездов, прогибаются под собственным весом. Железные пути тоже деформируются от перегрева. Помимо этого, правительство Лондона перекрыло несколько надземных участков городского метрополитена из соображений безопасности пассажиров — в метро попросту слишком душно.

Наконец, в число пострадавших от тепловой волны вошли IT-корпорации Google и Oracle. Если точнее, дата-центры компаний, расположенные в Лондоне. Oracle, обеспечивающая услуги хостинга облачных технологий, сообщила о том, что в ее дата-центре на юге города отказала охлаждающая аппаратура — это привело к перегреву серверных машин и экстренному отключению. Похожие неполадки произошли в аналогичном центре Google.