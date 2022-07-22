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51 минуту назад

Российские космонавты трижды слетают на американских Crew Dragon

Никита Бородкин

Российские космонавты три раза полетят на Международную космическую станцию (МКС) на американском космическом корабле Crew Dragon. Об этом сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко, пишет РИА Новости.

Российские космонавты трижды слетают на американских Crew Dragon
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соответствующее решение принято в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA. Российские космонавты полетят на пятом, шестом и десятом Crew Dragon. Первый российский космонавт, который войдёт в такой экипаж, Анна Кикина, полетит на Crew Dragon в конце сентября 2022 года. Полет ее соотечественников на корабле «Союз» запланирован на 21 сентября.

«В связи со сложившейся ситуацией Анна Кикина проходит экзаменационную комплексную тренировку без своего экипажа, выполняя работу не только своего направления, но и остальных участников полета», — добавили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Вместе с Кикиной на Dragon полетят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коичи Ваката.

Наука и техника,Анна Кикина,Олег Кононенко,Центр подготовки космонавтов,Роскосмос,NASA,
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