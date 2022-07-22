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56 минут назад

Соглашение о перекрестных полетах подразумевает три полета на Crew Dragon

ТАССиещё 1

Подписанное ранее соглашение о перекрестных полетах подразумевает три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon. Об этом в пятницу сообщил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Соглашение о перекрестных полетах подразумевает три полета на Crew Dragon
Фото: NasaNasa

"Соглашение подразумевает три интегрированных полета: на пятом, шестом и десятом [Crew] Dragon", - приводятся слова Кононенко в телеграм-канале Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Он также напомнил, что единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина полетит на американском корабле в конце сентября, а полет еще двух космонавтов из РФ на МКС на российском "Союзе" запланирован на 21 сентября.

15 июля Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. Полет американского корабля Crew Dragon, на котором должна полететь Кикина, запланирован не ранее 29 сентября.

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