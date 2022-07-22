Соглашение о перекрестных полетах подразумевает три полета на Crew Dragon

Подписанное ранее соглашение о перекрестных полетах подразумевает три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon. Об этом в пятницу сообщил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко .

"Соглашение подразумевает три интегрированных полета: на пятом, шестом и десятом [Crew] Dragon", - приводятся слова Кононенко в телеграм-канале Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина .

Он также напомнил, что единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина полетит на американском корабле в конце сентября, а полет еще двух космонавтов из РФ на МКС на российском "Союзе" запланирован на 21 сентября.