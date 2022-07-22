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27 минут назад

Роскомнадзор разблокировал Tor

Никита Бородкин

Роскомнадзор снял блокировку с сайта анонимного браузера и сети The Tor Project. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные единого реестра ведомства.

Роскомнадзор разблокировал Tor
Фото: flickr.comflickr.com

Cайт Tor был заблокирован по решению суда еще в 2017 году, однако заблокировали его лишь в декабре 2021 года. По состоянию на 22 июля 2022 года в реестре проверки ограничения доступа к сайтам не было данных о сайте The Tor Project.

Напомним, что Tor — программное обеспечение для реализации так называемой луковой маршрутизации. При подключении к ней интернет-трафик пользователя проходить через систему прокси-серверов, расположенных по всему миру, что позволяет сохранять анонимность.

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Причиной блокировки стал тот факт, что на сайте Tor размещается информация о сервисах, предоставляющих доступ к противоправному контенту.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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