Ресурс Tor Project разблокирован на территории России, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.

Фото: соцсети соцсети

Сайт в пятницу исчез из реестра, в котором ранее был указан. Доступ к ресурсу больше не ограничивается для российских пользователей, убедился корреспондент ТАСС.

Саратовский областной суд 19 мая отменил решение Саратовского районного суда об ограничении доступа к Tor Project в России. Дело было направлено на новое рассмотрение, сообщали ТАСС в пресс-службе суда. Позже в пресс-службе суда добавили, что Саратовский областной суд отменил решение первой инстанции из-за нарушения норм процессуального права - владелец сайта не был привлечен к участию в деле.

Ранее Роскомнадзор на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project, сообщали ТАСС в пресс-службе ведомства в декабре 2021 года. Такое решение суд принял из-за размещения на этом ресурсе информации, обеспечивающей доступ к противоправному контенту.