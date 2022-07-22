В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
11 минут назад

Роскомнадзор разблокировал Tor Project

ТАССиещё 1

Ресурс Tor Project разблокирован на территории России, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.

Ресурс Tor Project разблокирован на территории России
Фото: соцсетисоцсети

Сайт в пятницу исчез из реестра, в котором ранее был указан. Доступ к ресурсу больше не ограничивается для российских пользователей, убедился корреспондент ТАСС.

Саратовский областной суд 19 мая отменил решение Саратовского районного суда об ограничении доступа к Tor Project в России. Дело было направлено на новое рассмотрение, сообщали ТАСС в пресс-службе суда. Позже в пресс-службе суда добавили, что Саратовский областной суд отменил решение первой инстанции из-за нарушения норм процессуального права - владелец сайта не был привлечен к участию в деле.

Ранее Роскомнадзор на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project, сообщали ТАСС в пресс-службе ведомства в декабре 2021 года. Такое решение суд принял из-за размещения на этом ресурсе информации, обеспечивающей доступ к противоправному контенту.

Браузер Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации. Это сеть узлов, позволяющая пользователям защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться сетью. Соединение в этой системе происходит через цепь других IP-адресов. Tor часто используют для выхода в даркнет.

Наука и техника,Роскомнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители