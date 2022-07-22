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15 минут назад

Ученые создали нанодвигатель на основе ДНК-оригами

Газета.Ru

На основе ДНК-оригами ученые создали наноразмерный мотор. Об этом сообщает Naked Science.

Ученые создали нанодвигатель на основе ДНК-оригами
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

В живых существах ДНК играет роль носителя генетической информации и механизма ее копирования. Кроме того, ДНК участвует в экспрессии генов и взаимодействует с различными белками.

Помимо эти, естественных функций, этим молекулам можно придавать искусственные, в том числе «научить» их записывать цифровую информацию или вступать в определенные химические реакции. Кроме того, можно изготавливать так называемые ДНК-оригами, в которых множество молекул связываются друг с другому и образуют сложные структуры.

Генрих Дитц и его коллеги создали таким способом молекулярный мотор. «Мы развивали эту технологию сборки на протяжении многих лет и теперь можем создавать сложные объекты с высокой точностью — скажем, молекулярные переключатели или полые контейнеры, которые захватывают вирусные частицы. И если вы получите цепочки ДНК с нужной последовательностью, эти объекты соберут себя сами», — комментируют изобретение авторы.

Двигатель состоит из трех частей: основания, платформы и рычага, при этом основание прикреплено к подложке. 500-нанометровый рычаг также прикреплен к основанию, но может двигаться, и между ними расположена платформа, ограничивающая его движение. Иными словами, речь идет о храповике в молекулярном масштабе.

Крутящий момент составляет десять пиконьютонов. Направлением вращения и его скоростью можно управлять. Авторы надеются, что двигатель получит широкое применение, например, для управления химическими реакциями.

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