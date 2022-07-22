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25 минут назад

Эксперты СберЗдоровья назвали 3 главных болезни российских айтишников

Газета.Ru

Проблемы с глазами, а также боли в желудке и спине – самые распространенные болезни среди российских «айтишников». Об этом «Газете.Ru» рассказали в медицинском онлайн-сервисе СберЗдоровье.

Эксперты СберЗдоровья назвали 3 главных болезни российских айтишников
Фото: UnsplashUnsplash

Самыми распространенными жалобами ИТ-специалистов являются проблемы со зрением – с ними обращаются 3 из 4 специалистов (74%). На проблемы с желудком жалуются 54% айтишников.

Также 12% айтишников жалуются на боли в спине, вызванные тем, что человек не хочет сидеть за столом столько и так, как рекомендовано.

Среди других популярных жалоб эксперты сервиса называют варикозное расширение вен нижних конечностей, недостаток витамина D, а также боли в руках.

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