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11 минут назад

«Яндекс» подал заявку на регистрацию версии логотипа Ya

Агентство «Москва»

Компания «Яндекс» подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию товарного знака Ya. Соответствующая документация имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

«Яндекс» подал заявку на регистрацию версии логотипа Ya
Фото: яндексяндекс

Согласно заявке, товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему в том числе: 3D-очки, шлемы виртуальной реальности, алкотестеры, анализаторы размеров наночастиц, аппараты глобальной системы позиционирования (GPS), телефонные аппараты, бинокли, брезент для спасательных работ, весы с анализатором массы тела, громкоговорители, голограммы, жилеты спасательные и пуленепробиваемые, зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков, камеры киносъемочные и камеры заднего вида для транспортных средств, козырьки для шлемов, компьютеры и наушники, маски для сварщиков, приборы для измерения толщины шкур, пульты управления, телескопы, устройства для предотвращения краж электрические, шагомеры, а также авиаперевозки, переноска грузов, услуги по выгулу собак, услуги информационных агентств, брачные и детективные агентства.

Уточняется, что товарный знак выполнен в красном и черном цвете.

В свою очередь в пресс-службе «Яндекса» пояснили причину регистрации знака.

«У нас есть зарегистрированный логотип Yandex, в таком же написании, но полное слово. Это часть существующего логотипа. Иногда мы регистрируем новые товарные знаки просто для их защиты - это стандартная практика», - сказал представитель компании.

Наука и техника,Роспатент,Яндекс,
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