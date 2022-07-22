«Яндекс» подал заявку на регистрацию версии логотипа Ya

Согласно заявке, товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему в том числе: 3D-очки, шлемы виртуальной реальности, алкотестеры, анализаторы размеров наночастиц, аппараты глобальной системы позиционирования (GPS), телефонные аппараты, бинокли, брезент для спасательных работ, весы с анализатором массы тела, громкоговорители, голограммы, жилеты спасательные и пуленепробиваемые, зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков, камеры киносъемочные и камеры заднего вида для транспортных средств, козырьки для шлемов, компьютеры и наушники, маски для сварщиков, приборы для измерения толщины шкур, пульты управления, телескопы, устройства для предотвращения краж электрические, шагомеры, а также авиаперевозки, переноска грузов, услуги по выгулу собак, услуги информационных агентств, брачные и детективные агентства.