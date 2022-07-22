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43 минуты назад

В России вырос спрос на подержанные смартфоны

Никита Бородкин

В России вырос спрос на подержанные смартфоны. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ритейлеров, в июне объем их продаж в среднем увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

В России вырос спрос на подержанные смартфоны
Фото: UnsplashUnsplash

Как отмечает «Яндекс.Маркет», в сегменте подержанных устройств самым большим спросом пользуются устройства известных брендов, в том числе их флагманские модели. В частности, среди iPhone в сегменте ресейла популярны Xr, и 11, а среди Samsung — S10, S20 и S21.

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По данным «Марвел-Дистрибуции», продажи новых смартфонов в июне упали на 35,5% в количественном выражении и на 38,7% в денежном год к году. В июне было продано 1,5 млн смартфонов на 32,5 млрд рублей, тогда как в мае — 1,7 млн устройств на 39,3 млрд рублей. Такая динамика может быть связана с ростом популярности подержанных устройств, а также с развитием серого рынка, данных по которому у дистрибуторов нет.

Наука и техника,Коммерсант,
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