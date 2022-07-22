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12 минут назад

Samsung повысит стоимость нового смартфона-раскладушки

Ferra.ruиещё 1

В сети появилась информация о том, что новая складная модель Samsung Galaxy Z Flip 4 будет дороже. Повышение цены будет в лучшем случае незначительным, но может лишить смартфон важного преимущества.

Samsung повысит стоимость нового смартфона-раскладушки
Фото: ferra.ruferra.ru

Согласно утечке, цены на Galaxy Z Flip 4 в Европе будут начинаться с 1080 евро за вариант с 128 ГБ памяти. Вариант на 256 ГБ будет стоить 1160 евро, тогда как новый Galaxy Z Flip 4 с 512 ГБ памяти будет стоить 1280 евро.

Это незначительное увеличение. Преемник Galaxy Z Flip 3 будет дороже на 31 евро. Неясно, относится ли это небольшое повышение цен только к Европе или Samsung сделает новую складную модель более дорогой и в других странах.

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