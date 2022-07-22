В Китае представили новую модель беспилотного роботакси. Машина внешне похожа на минивэн и имеет съемный руль. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший кадры с технической новинкой.

Автомобиль способен передвигаться без участия человека. Установленный в роботакси автопилот сравним с опытным водителем с 20-летним стажем. В скором времени машины появятся на дорогах крупных китайских городов.

Этой весной московское правительство утвердило эксперимент по беспилотному такси. Соответствующее постановление было подписано в марте 2022 года. Предполагается, что такое такси будет доступно пассажирам как с водителем-испытателем, так и без него.