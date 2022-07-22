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11 минут назад

«Почта России» протестировала роботов для ускорения курьерской доставки

Агентство «Москва»

«Почта России» протестировала роботов для ускорения курьерской доставки, сообщили в пресс-службе компании.

«Почта России» протестировала роботов для ускорения курьерской доставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Почта России» проверила эффективность роботизации при сортировке экспресс-отправлений. Это часть пилотного проекта по оценке производительности роботов на разных участках логистики. Благодаря использованию технологии стоимость обработки заказов снижается до четырех раз, а скорость возрастает до восьми раз», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что внедрение роботов в производственный процесс уменьшает нагрузку на сотрудников и повышает скорость сортировки.

«Традиционно человек сам ходит к ячейке, чтобы поместить в нее отправление. В таком формате он может обрабатывать в среднем два-три отправления в минуту. Благодаря новой технологии сотрудник, стоя или сидя на месте, просто кладет посылку на робота, считывающее устройство над ним распознает штрихкод. В нем записаны адрес и индекс, которые определяют, с каким курьером отправление поедет дальше. После этого система дает команду выгрузить посылку в нужную ячейку. Далее отправления идут в курьерскую доставку по городу. В результате роботизации скорость обработки возрастает до 15-18 посылок в минуту», - уточнили в компании.

Там добавили, что роботы передвигаются по специальному покрытию на пандусах, что снимает необходимость технологической и дорогостоящей обработки пола.

«Курьерская доставка особенно чувствительна к скорости, поэтому оптимизация времени на каждом из ее этапов позволит повысить удовлетворенность клиентов нашими услугами. Тестируя и анализируя различные инструменты роботизации в наших логистических процессах, мы сможем понять, где технологии помогут нам построить максимально эффективную и предсказуемую логистику. Мы уже провели успешный пилот по роботизации фулфилмента, после которого выбираем локацию, где уже развернем промышленную эксплуатацию», - подчеркнул заместитель генерального директора по логистике «Почты России» Сергей Сергушев, слова которого приводятся в сообщении.

Наука и техника,Почта России,
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