«Почта России» протестировала роботов для ускорения курьерской доставки

«Традиционно человек сам ходит к ячейке, чтобы поместить в нее отправление. В таком формате он может обрабатывать в среднем два-три отправления в минуту. Благодаря новой технологии сотрудник, стоя или сидя на месте, просто кладет посылку на робота, считывающее устройство над ним распознает штрихкод. В нем записаны адрес и индекс, которые определяют, с каким курьером отправление поедет дальше. После этого система дает команду выгрузить посылку в нужную ячейку. Далее отправления идут в курьерскую доставку по городу. В результате роботизации скорость обработки возрастает до 15-18 посылок в минуту», - уточнили в компании.