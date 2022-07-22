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1 час назад

Названы пять самых популярных смартфонов у россиян

Национальная Служба Новостей

Сотовые операторы назвали пятерку смартфонов, которыми пользуются россияне, сообщают «Известия».

Названы пять самых популярных смартфонов у россиян
Фото: nsn.fmnsn.fm

Это Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei и realme. По итогам первого полугодия среди брендов лидирует Samsung с долей 28,2%. Этот показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это объясняется доверием к бренду.

Второе место занимает компания Xiaomi с долей смартфонов в 23,2%. Замыкает тройку Apple, которая сместила с этого места Huawei. Это связано с тем, что смартфоны Huawei практически исчезли с рынка из-за санкций США, введенных в 2019 году.

Напомним, продажи телевизоров китайских брендов в России выросли почти вдвое. Наибольшей популярностью пользуются модели Xiaomi, Haier, Fusion, Harper и BBK.

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