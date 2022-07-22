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3 минуты назад

Не хотят продавать: пять самых популярных смартфонов на руках у россиян

Ferra.ruиещё 2

Не удивительно, что пятерку самых популярных брендов смартфонов в России составляют Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei и realme, о чем свидетельствуют данные российских сотовых операторов, с которыми ознакомились “Известия”. Какой-то бренд остается популярным с “кнопочных” времен, какой-то любят за простоту использования, какой-то дешевый. Издание обратилось к экспертам, дабы они объяснили популярность того, или иного бренда в России.

Названы пять самых популярных смартфонов среди россиян
Фото: ferra.ruferra.ru

При этом отмечается, что по сравнению с прошлым годом доля Xiaomi и Apple растет, чего не скажешь про Huawei, у которой этот показатель, наоборот, снижается.

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Популярность смартфонов Samsung среди россиян главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов объясняет доверием к бренду. По его словам, это единственный производитель, который “дожил со времен «полифонических» кнопочных телефонов до современной эпохи и при этом продолжает выпускать смартфоны во всех ценовых сегментах”.

При этом востребованность смартфонов Xiaomi в России объясняется по-другому.

Популярность Xiaomi строится именно на имидже бренда-дискаунтера — исторически он делал ставку на максимальные (в рамках ценового сегмента) характеристики в сравнении с конкурентами, а скромную маржу с каждого проданного экземпляра компенсировал огромными объемами продаж и рекламой в прошивке смартфона в последние пару лет. Евгений Харитонов Главный редактор Ferra.ru

А вот снижение популярности Huawei в нашей стране аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил тем, что смартфоны бренда практически исчезли с рынка из-за санкций США, введенных в 2019 году. По его словам, из-за рестрикций корпорация Google прекратила сотрудничество с китайским вендором — это означало в том числе отключение от операционной системы Android.

У realme популярность обеспечена тем, что “компания предлагает качественные телефоны по приемлемой цене. Они научились экономить на правильных вещах, при этом уделяя внимание тому, что важно потребителям”, — рассказал «Известиям» видеоблогер Денис Русаков.

Операторы связи предоставили «Известиям» данные о брендах смартфонов, находящихся на руках у жителей России. Это сведения об устройствах, которые зарегистрированы в сотовых сетях и которыми владельцы постоянно пользуются. К тому же по этим данным стало известно, что самым "любимым" смартфоном у Россиян оказался iPhone 11.

Наука и техника,Евгений Харитонов,Эльдар Муртазин,Google,Apple,
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