Как выбрать игровой телевизор для PlayStation 5 и Xbox Series

Потенциал современных игровых консолей не получится раскрыть без столь же современного телевизора, но подобрать подходящую модель бывает нелегко. Производители рекламируют свои товары как могут и не скупятся на громкие маркетинговые слоганы, которые лишь сильнее запутывают потребителей. Портал «Игромания» подготовил инструкцию о том, как правильно выбрать телевизор для игровой приставки — мы собрали главное из этого текста.

Фото: LG LG

Диагональ телевизора

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Самое главное — это заранее определиться с размерами телевизора. Несмотря на то, что в Интернете можно найти разные таблицы для расчета оптимальной диагонали в зависимости от расстояния до экрана, на самом деле золотое правило лишь одно. Чем больше телевизор, тем лучше. Переборщить здесь можно только в том случае, если вы собираетесь играть во что-то, требующее хорошей реакции и внимания. Например, онлайн-шутеры, где важно всегда видеть экран целиком.

Разрешение телевизора

Тут многое зависит от того, для какой именно консоли вы подбираете телевизор. Скажем, для сравнительно маломощной Xbox Series S можно взять стандартный FullHD, тогда как для Series X или PlayStation 5 желательно подобрать что-нибудь на 4К. Поверьте, вы заметите разницу между 4К и FullHD невооруженным взглядом. Такие телевизоры как правило стоят немалых денег, но бюджетные модели на рынке тоже есть. Главное — проверьте, что разрешение экрана составляет 3840 х 2160 пикселей, не меньше.

Тип матрицы

Отталкивайтесь от ваших предпочтений и бюджета. Если вы хотите получить максимально качественную цветопередачу, то вам нужен телевизор на базе IPS-матрицы (часто встречаются среди продукции LG). Если хочется контрастности и высокой скорости отклика — VA-матрицы (обычно от Samsung). TN-телевизоров лучше обходить стороной. Наконец, если средства позволяют вам потратить минимум 100 000 рублей, рекомендуем модели на OLED-матрицах — на данный момент они являются высшей точкой развития технологий.

Частота обновления экрана

Этот параметр определяет, какое количество кадров в секунду телевизор способен отображать. Платформы нынешнего поколения, кроме разве что Nintendo Switch, запускают большинство крупнобюджетных игр в 60 fps — значит, вам нужен телевизор как минимум на 60 Гц. Проблема только в том, что на территории РФ найти такие модели невозможно из-за технических нюансов. Практически все производители так или иначе прикрывают этот факт за якобы проприетарными технологиями и прочими рекламными трюками, заявленная герцовка далеко не всегда соответствует реальной.

Из-за этого перед покупкой рекомендуется изучить отзывы других покупателей или обзоры профильных блогеров. Плюс желательно подобрать телевизор, поддерживающий технологии AMD FreeSync или NVIDIA G-Sync. Если вы вдруг найдете телевизор с высокой частотой обновления экрана, разница между fps консоли и герцовкой экрана может создать проблемы — эти технологические решения помогут их избежать.

Время отклика и задержка ввода

Данные характеристики крайне важны для любого игрового дисплея — хоть монитора, хоть телевизора. Время отклика означает скорость смены цвета пикселей, задержка ввода — промежуток между подачей сигнала на телевизор и появлением изображения. Стандартным для среднестатистического геймера показателем отклика считается цифра в 5 мс, тогда как профессиональные киберспортсмены гонятся за 1 мс. Оба варианта по силам только дорогим OLED-телевизорам — время отклика на бюджетных моделях варьируется от 8 до 20 мс.

Задержку ввода измерить тяжелее, но, в целом, можно опираться на следующие ориентиры. VA-матрицы как правило выдают 9-10 мс, IPS — 12-15 мс. При частоте обновления экрана выше 120 Гц средняя задержка составляет около 5-7 мс. Также имейте в виду, что на эти показатели влияют всяческие функции по улучшению качества изображения: не забывайте переводить телевизоры в игровой режим.

Поддержка HDR

Маркировка HDR сейчас красуется на каждом втором телевизоре — игровые консоли тоже поддерживают эту функцию. А точнее, комплекс различных функций, направленных на повышение качества картинки. Среди них есть 10-битная цветопередача, точечная подсветка ярких зон (помогает от прямых солнечных лучей) и другие технологии, облегчающие жизнь. Это полезно, но не обязательно. Если вас заинтересовал телевизор с поддержкой HDR, посмотрите характеристики и проверьте, есть ли там информация про запись на 10 бит (или 8 бит + frc) и зональную подсветку.

Стандартный телевизор или Smart TV

Здесь все предельно просто: если вы собираетесь не только играть в видеоигры, но еще и смотреть фильмы на онлайн-сервисах, берите Smart TV. Если телевизор нужен только для игр, то можно обойтись и обычным. Однако при выборе Smart TV обратите внимание на программную оболочку устройства — некоторые из них позволяют пользоваться только лицензионными приложениями и платными подписками. Прошивке поддаются модели на базе Android TV: их можно найти в вариантах от Sony, TCL и Philips. Умные телевизоры Samsung на Tizen OS тоже подойдут.

Разъемы и типы интерфейсов

Чем больше всяческих разъемов предлагает телевизор, тем лучше. Желательно подобрать модель, которая оснащена как минимум тремя портами HDMI 2.1, чтобы можно было подключить несколько консолей одновременно. При наличии акустической системы также стоит обратить внимание на разъемы для аудио: вам нужен полноценный оптический выход. Наличие сетевого порта для интернет-кабеля и Wi-Fi обязательны для Smart TV. Только проследите, чтобы Wi-Fi был пятой или шестой версии — они маркируются как 802.11ac и ax.

Фирменные технологии от производителя