США подали иск против Huawei

Администрация президента США Джо Байдена проводит расследование в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei из-за вышек сотовой связи, расположенных рядом с американскими ракетными шахтами. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Фото: NASA NASA

По их данным, министерство торговли занялось расследованием в начале 2021 года. Опасения властей были вызваны тем, что вышки, оснащенные оборудованием компании, возможно, перехватывают конфиденциальную информацию военных баз США, которую Huawei может впоследствии передавать Китаю.

Агентству не удалось узнать, какие действия могут быть предприняты, если опасения подтвердятся.

В компании Huawei не ответили на запрос Reuters о комментарии. В министерстве торговли не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию агентства о расследовании, но отметили важность защиты граждан США от сбора конфиденциальной информации.