В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
37 минут назад

Reuters: США подали иск против Huawei из-за оборудования компании вблизи ракетных шахт

ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена проводит расследование в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei из-за вышек сотовой связи, расположенных рядом с американскими ракетными шахтами. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

США подали иск против Huawei
Фото: NASANASA

По их данным, министерство торговли занялось расследованием в начале 2021 года. Опасения властей были вызваны тем, что вышки, оснащенные оборудованием компании, возможно, перехватывают конфиденциальную информацию военных баз США, которую Huawei может впоследствии передавать Китаю.

Агентству не удалось узнать, какие действия могут быть предприняты, если опасения подтвердятся.

В компании Huawei не ответили на запрос Reuters о комментарии. В министерстве торговли не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию агентства о расследовании, но отметили важность защиты граждан США от сбора конфиденциальной информации.

Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на конкретные вопросы, однако заявило в электронном письме, что правительство США злоупотребляет концепцией национальной безопасности и государственной власти и бездоказательно обвиняет Huawei и другие китайские телекоммуникационные компании, препятствуя их работе.

Наука и техника,Джозеф Байден,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители