Apple рассказала, как будет развивать технологии для здоровья

На днях Apple представила доклад на 60 страниц с описанием технологий для здравоохранения и отчётом о работе с партнёрскими медицинскими учреждениями.

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По словам главного операционного директора Apple Джеффа Уильямса, курирующего связанные со здравоохранением проекты, именно технологии для здравоохранения — перспективна развития компании. Сейчас Apple уже представила на рынке устройства и приложения для мониторинга сна и спортивной активности, мерцательной аритмии и отслеживания менструального цикла.

В будущем разработчик компании будут основывать свои технологии на существующем пользовательском опыте. Поэтому и в будущем компания не тольк будет предлагать инновационные проекты, но и увеличивать количество технологий, основанных на науке.