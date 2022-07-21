Россияне в 2,5 раза чаще стали кататься на электросамокатах и гироскутерах

Почти половина опрошенных россиян (46%) катаются на электросамокатах и гироскутерах, выяснили медиахолдинг Rambler&Co и дочерняя компания Сбера СберСтрахование.

Фото: flickr.com flickr.com

Любителей этого вида транспорта стало в 2,5 раза больше по сравнению с летом 2021 года.

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13% опрошенных заявили, что используют электросамокаты и гироскутеры для поездок на учёбу и работу. Регулярно по выходным на них ездят 15%. Ещё 18% респондентов пользуются ими пару раз в месяц, а каждый шестой лишь в ближайшее время планирует проехаться на этих средствах передвижения. При этом электросамокаты пользуются большей популярностью: 91% опрошенных предпочитают кататься именно на них и всего 9% — на гироскутерах.

63% активных «водителей» берут самокаты и гироскутеры напрокат, но 13% из них собираются в ближайшее время купить собственный. А более трети россиян (37%) уже сделали это.

Три четверти опрошенных (74%) были бы не против использовать электросамокат или гироскутер вместо общественного транспорта. Правда, так поступает только каждый десятый россиянин (10%).

Причинами, которые препятствуют регулярному использованию самокатов, 35% назвали отсутствие подходящей инфраструктуры, 29% — тёплой погоды круглый год.

76% россиян утверждают, что неприятностей при катании на самокатах и скутерах с ними не случалось. При этом каждый шестой (17%) отметил, что несколько раз падал с них, но без серьёзных последствий. 4% россиян попадали в небольшие аварии, сталкиваясь с велосипедистами и пешеходами, а вот 3% опрошенных повезло меньше: в ходе пользования электросамокатом или гироскутером они получили серьёзную травму.

Примечательно, что мнения о безопасности этого вида транспорта разделились почти поровну: 44% россиян считают их опасными, 41% не видят риска получить травму. Причём четверть из последних (25%) думают, что использовать их без рисков для здоровья могут только взрослые.

Для того тобы поездки на самокатах и гироскутерах были безопасными, СберСтрахование предлагает оформить страховой полис «Защита от травм». Программа позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности. По одному договору можно обеспечить защитой до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями. Тем более что по мнению 15% россиян, катающихся на электросамокатах и гироскутерах, при активном пользовании ими лучше приобрести страховую защиту от несчастных случаев.