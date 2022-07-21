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58 минут назад

В России создали генератор питьевой воды из воздуха

Ferra.ru

Илья Меньщиков вместе с командой инженеров создал первый российских сорбционный генератор, который позволяет получать чистейшую питьевую воду из атмосферного воздуха. Запуск производства запланирован на 2023 год, сообщается на сайте конкурса управленцев “Лидеры России”.

В России создали генератор питьевой воды из воздуха
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что отечественное устройство полностью автономно, компактно и пригодно для работы в условиях минимальной влажности воздуха. Так, хватит одного квадратного метра устройства, чтобы за сутки получить до четырех литров воды высочайшего качества.

Директор по развитию проекта, заместитель руководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН, кандидат химических наук Илья Меньщиков сообщил, что перспективными рынками сбыта новой продукции станут страны БРИКС, Африки, Ближнего Востока и Европы, а также некоторые регионы России с теплым климатом, но небогатые естественными водоемами.

Наука и техника,БРИКС,РАН,
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