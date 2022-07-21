В России создали генератор питьевой воды из воздуха

Илья Меньщиков вместе с командой инженеров создал первый российских сорбционный генератор, который позволяет получать чистейшую питьевую воду из атмосферного воздуха. Запуск производства запланирован на 2023 год, сообщается на сайте конкурса управленцев “Лидеры России”.
Сообщается, что отечественное устройство полностью автономно, компактно и пригодно для работы в условиях минимальной влажности воздуха. Так, хватит одного квадратного метра устройства, чтобы за сутки получить до четырех литров воды высочайшего качества.
Директор по развитию проекта, заместитель руководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН, кандидат химических наук Илья Меньщиков сообщил, что перспективными рынками сбыта новой продукции станут страны БРИКС, Африки, Ближнего Востока и Европы, а также некоторые регионы России с теплым климатом, но небогатые естественными водоемами.