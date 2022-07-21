В России создали генератор питьевой воды из воздуха

Илья Меньщиков вместе с командой инженеров создал первый российских сорбционный генератор, который позволяет получать чистейшую питьевую воду из атмосферного воздуха. Запуск производства запланирован на 2023 год, сообщается на сайте конкурса управленцев “Лидеры России”.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что отечественное устройство полностью автономно, компактно и пригодно для работы в условиях минимальной влажности воздуха. Так, хватит одного квадратного метра устройства, чтобы за сутки получить до четырех литров воды высочайшего качества.