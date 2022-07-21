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28 минут назад

На Землю надвигается новая геомагнитная буря

Газета.Ru

Геомагнитная буря, вызванная извержением гигантского протуберанца, может обрушиться на Землю 21 июля 2022 года, сообщили эксперты портала SpaceWeather.com, который специализируется на наблюдении за солнечной активностью.

На Землю надвигается новая геомагнитная буря
Фото: DepositphotosDepositphotos

Наблюдатели впервые обнаружили протуберанец на поверхности Солнца 12 июля. Спустя три дня ученые заметили извержение протуберанца, которое привело к выбросу корональной массы и формированию потока солнечного ветра, направленного к Земле. По расчетам, поток должен достигнуть Земли 20-21 июля.

По словам ученых, эта магнитная буря будет слабой, она может вызвать колебания в электросетях и повлиять на некоторые функции спутников, а также на мобильные устройства и системы GPS, но не сильно.

Ранее стало известно, что NASA отправит ракету Artemis I на Луну в конце августа.

Наука и техника,NASA,
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