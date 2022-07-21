На Землю надвигается новая геомагнитная буря

Геомагнитная буря, вызванная извержением гигантского протуберанца, может обрушиться на Землю 21 июля 2022 года, сообщили эксперты портала SpaceWeather.com, который специализируется на наблюдении за солнечной активностью.

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Наблюдатели впервые обнаружили протуберанец на поверхности Солнца 12 июля. Спустя три дня ученые заметили извержение протуберанца, которое привело к выбросу корональной массы и формированию потока солнечного ветра, направленного к Земле. По расчетам, поток должен достигнуть Земли 20-21 июля.

По словам ученых, эта магнитная буря будет слабой, она может вызвать колебания в электросетях и повлиять на некоторые функции спутников, а также на мобильные устройства и системы GPS, но не сильно.