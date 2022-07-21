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1 час назад

Минцифры предложило сделать RuStore обязательным для предустановки на гаджеты

ТАССиещё 2

Минцифры предложило включить в перечень обязательных для предустановки приложений на гаджеты отечественный магазин RuStore, который был разработан министерством совместно с VK. Об этом сказано в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления правительства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минцифры предложило сделать RuStore обязательным для предустановки на гаджеты
Фото: SamsungSamsung

"Проектом постановления предусматривается включение в перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, единого магазина приложений, функционирование которого обеспечивается ООО "ВК", - говорится в документе.

Проект предлагает осуществить предустановку единого магазина приложений вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам APP List, установка которой предусмотрена действующим регулированием на смартфоны и планшеты, поскольку функционал RuStore дублирует и расширяет возможности приложения APP List.

"Проект постановления не противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ. Принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета", - сказано в документе.

25 мая 2022 года бета-версия отечественного магазина приложений RuStore, разработанного VK совместно с Минцифры, стала доступна для пользователей мобильных устройств на Android. В пресс-службе VK сообщали, что для части разработчиков открыт личный кабинет, который позволяет самостоятельно загружать приложения в RuStore. В компании добавили, что в ближайшее время личный кабинет будет открыт для всех, а поддержку пользователей и разработчиков в режиме 24/7 осуществляет специальная сервисная служба VK.

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