Обнаружена вернувшаяся в воду древняя четвероногая рыба

Ученые обнаружили сухопутную рыбу, которая вернулась обратно к водному образу жизни. Об этом сообщает The Conversation.
Около 365 млн лет назад часть рыб покинула водную среду и стала жить на суше. Эта группа стала родоначальником всех зверей, птиц, земноводных и рептилий. Однако некоторые сухопутные животные затем вновь возвращались в воду, например, киты и дельфины.
Стефани Санг и его коллеги из Чикагского университета выяснили, что один из видов вернулся в воду почти сразу после перехода на сушу. Животное известно по окаменелым челюсти, чешуйкам и плавнику, строение которого выяснили с помощью компьютерной томографии. Выяснилось, что оно относится к новому виду, который назвали Qikiqtania wakei, и это один из ближайших известных родственников четвероногих. Его чешуя однозначно указывает на водный образ жизни, поскольку она была приспособлена для ощущения потоков воды. Но больше всего ученых удивил грудной плавник животного. К нему примыкала плечевая кость, как у четвероногих, но на ней не было характерного набора бугорков, к которым прикрепляются мышцы у тех, кто ведет сухопутный образ жизни и использует плавники как лапы. Плечевая кость Qikiqtania wakei тонкая, и приспособлена для плавания.
Ученые предполагают, что этот вид вернулся к водному образу жизни, едва начав передвигаться по суше. Это открытие позволит биологам лучше понять закономерности эволюции, в том числе и те случаи, когда она отчасти «поворачивает вспять».