Обнаружена вернувшаяся в воду древняя четвероногая рыба

Стефани Санг и его коллеги из Чикагского университета выяснили, что один из видов вернулся в воду почти сразу после перехода на сушу. Животное известно по окаменелым челюсти, чешуйкам и плавнику, строение которого выяснили с помощью компьютерной томографии. Выяснилось, что оно относится к новому виду, который назвали Qikiqtania wakei, и это один из ближайших известных родственников четвероногих. Его чешуя однозначно указывает на водный образ жизни, поскольку она была приспособлена для ощущения потоков воды. Но больше всего ученых удивил грудной плавник животного. К нему примыкала плечевая кость, как у четвероногих, но на ней не было характерного набора бугорков, к которым прикрепляются мышцы у тех, кто ведет сухопутный образ жизни и использует плавники как лапы. Плечевая кость Qikiqtania wakei тонкая, и приспособлена для плавания.