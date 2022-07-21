Samsung упростит смартфоны ради экономии

Samsung ради экономии перестанет оснащать доступные телефоны дополнительной камерой. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

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Как стало известно источникам медиа, Samsung решила перестать комплектовать смартфоны среднего класса камерой, предназначенной для замера глубины кадра. Подобный сенсор обычно используется в смартфонах для более точной работы портретного режима. Компания намерена выпускать упрощенные смартфоны, лишенные дополнительного модуля, с 2023 года.

В отчете издания говорится, что будущие аппараты Galaxy A24, Galaxy A34 и Galaxy A54 будут иметь три камеры — основную, сверхширокоугольную и модуль для макросъемки. Обычно даже дешевые аппараты корейского бренда оснащались датчиком глубины. Так, Galaxy A24 может получить основную камеру разрешением 50 мегапикселей, сверхширокоугольный модуль на 8 мегапикселей и камеру для макросъемки на 5 мегапикселей.

Инсайдеры заключили, что таким образом Samsung намерена сократить расходы на производство телефонов среднего класса. Скорее всего, характеристики камер флагманских смартфонов останутся на том же уровне.