Физики открыли новую фазу материи с двумя временными измерениями

Физики зафиксировали новую фазу материи во время экспериментов с квантовым компьютером, работа ученых из Института Флэтайрон опубликована в журнале Nature.

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Физики воздействовали на кубиты квантового компьютера лазерными импульсами по схеме, вдохновленной последовательностью чисел Фибоначчи. Так они обнаружили ранее неизвестную фазу, при переходе в которую квантовые объекты начинают вести себя, будто находясь в двух разных временных измерениях.

«Подобную фазу материи можно использовать для долговременного хранения квантовой информации. Для этого, однако, нам необходимо понять, как можно соединить эти квантовые квазикристаллы с квантовыми вычислительными машинами. Мы сейчас активно работаем над решением этой задачи», – заявил автор работы Филипп Думитреску.

В результате эксперимента квантовые свойства кубитов изменились — это делает их более защищенными по отношению к внешним источникам помех. В результате этого кубиты сохраняли стабильность при проведении вычислений примерно в 3,6 раза дольше, чем при нормальном цикле работы этого квантового компьютера.