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24 минуты назад

Врач дал советы перенесшим COVID-19 год назад

Елена Прошина

Стало известно о риске осложнений у тех, кто переболел COVID-19 год назад, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Андрея Звонкова.

Врач предупредил перенесших COVID-19 об опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в РФ во второй половине 2021 года доминировал штамм «Дельта», и эта разновидность привела к смерти многих россиян, оставив «мощный след» различных осложнений.

Как пояснил врач, по большей части страдали от данной разновидности COVID-19 сосуды в разных органах. Наиболее уязвимыми оказались легкие, поскольку они находятся на пути распространения вируса: туда он попадал в большом количестве. Затем коронавирус распространялся уже по всему организму, поразить мог самые разные органы и ткани — печень, почки, сердце, мозг.

Звонков предупредил, что даже спустя год после перенесенной «Дельты» человек может ощущать последствия заболевания. Тяжесть и характер осложнений зависят от того, каким образом вирус распространялся в организме, а также от того, насколько долго и серьезно болел человек.

«Кому-то не повезло, у кого-то развились полиорганные проблемы, по всем системам ударило. У кого-то сохранилась легочная недостаточность, снизилась выносливость, возникло осложнение под названием «легочное сердце», потому что дыхательная недостаточность приводит к повышению нагрузки на сердце», — сказал врач.

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