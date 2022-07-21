Врач предупредил перенесших COVID-19 об опасности

Стало известно о риске осложнений у тех, кто переболел COVID-19 год назад, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Андрея Звонкова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, в РФ во второй половине 2021 года доминировал штамм «Дельта», и эта разновидность привела к смерти многих россиян, оставив «мощный след» различных осложнений.

Как пояснил врач, по большей части страдали от данной разновидности COVID-19 сосуды в разных органах. Наиболее уязвимыми оказались легкие, поскольку они находятся на пути распространения вируса: туда он попадал в большом количестве. Затем коронавирус распространялся уже по всему организму, поразить мог самые разные органы и ткани — печень, почки, сердце, мозг.

Звонков предупредил, что даже спустя год после перенесенной «Дельты» человек может ощущать последствия заболевания. Тяжесть и характер осложнений зависят от того, каким образом вирус распространялся в организме, а также от того, насколько долго и серьезно болел человек.