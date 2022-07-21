SpaceX объявило о партнерстве с Barbie и Hot Wheels

Американские компании Mattel, известный производитель игрушек, и SpaceX заключили договор о создании продуктов для детей и коллекционеров. Об этом говорится на сайте Mattel.

Сообщается, что с будущего года производитель игрушек займется выпуском продукции, «вдохновленной SpaceX, под своим культовым брендом Matchbox».