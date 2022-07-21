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59 минут назад

Mattel и SpaceX договорились о создании игрушек в космической тематике

Газета.Ruиещё 2

Американские компании Mattel, известный производитель игрушек, и SpaceX заключили договор о создании продуктов для детей и коллекционеров. Об этом говорится на сайте Mattel.

SpaceX объявило о партнерстве с Barbie и Hot Wheels
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что с будущего года производитель игрушек займется выпуском продукции, «вдохновленной SpaceX, под своим культовым брендом Matchbox».

Вице-президент SpaceX Брайан Бьелде заявил, что компания с нетерпением ожидает совместной работы. Он видит в этом шаге миссию, «чтобы помочь вдохновить следующее поколение исследователей космоса и энтузиастов».

Наука и техника,SpaceX,
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