SpaceX объявило о партнерстве с Barbie и Hot Wheels

Американские компании Mattel, известный производитель игрушек, и SpaceX заключили договор о создании продуктов для детей и коллекционеров. Об этом говорится на сайте Mattel.
Сообщается, что с будущего года производитель игрушек займется выпуском продукции, «вдохновленной SpaceX, под своим культовым брендом Matchbox».
Вице-президент SpaceX Брайан Бьелде заявил, что компания с нетерпением ожидает совместной работы. Он видит в этом шаге миссию, «чтобы помочь вдохновить следующее поколение исследователей космоса и энтузиастов».