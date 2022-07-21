Вымершее морское беспозвоночное назвали в честь Зеленского

Вымершее морское беспозвоночное Ausichicrinites zelenskyyi, останки которого нашли в Эфиопии, назвали в честь президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает научный журнал Royal Society Open Science.

Фото: Royal Society Open Science Royal Society Open Science

Речь идет о древнем животном из отряда морских лилий, жившем в эпоху Юрского периода. Ископаемый образец был передан палеонтологами в польский Силезский университет в 2021 году.

Ученые указали, что найденный вид назван в честь политика «за его мужество и отвагу в защите свободной Украины».