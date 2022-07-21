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45 минут назад

Искусственный интеллект научили распознавать русскую пропись

Газета.Ru

Российские исследователи искусственного интеллекта разработали новую сверточную нейросеть (CNN). Она способна распознавать изображения рукописных букв русского алфавита с точностью 99%. Разработкой занимались специалисты подведомственных Минобрнауки России Сибирского федерального университета (СФУ) и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Об этом сообщается на сайте «Научная Россия».

Искусственный интеллект научили распознавать русскую пропись
Фото: Thibault Camus/APThibault Camus/AP

По заявлению ученых, CNN с высокой точностью распознает кириллический текст, написанный от руки и независимо от почерка.

Также приложение защитили от утечки информации. Оно не требует подключения к интернету.

Ранее российские ученые придумали, как ликвидировать разливы нефти с помощью борщевика. Сорбент из растения смогли использовать для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на суше и в акватории, а также для очистки технической воды.

Наука и техника,Минобрнауки России,
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