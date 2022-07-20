Семь необычных приложений для Android

Современные смартфоны — крайне высокотехнологичные, гибкие, универсальные устройства, которые можно использовать для множества разных целей. Их возможности не ограничиваются фотокамерой, соцсетями, мессенджерами и звонками: на рынке приложений найдутся вещи на любой случай жизни, включая довольно неординарные. Мы собрали подборку из восьми необычных приложений для Android, которые могут пригодиться в разных ситуациях.

Фото: ТАСС ТАСС

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Fake Call поможет вам выкрутиться из неловкой ситуации и создаст предлог, чтобы покинуть затянувшийся разговор. По сути, это приложение просто имитирует входящий звонок: оно даже использует ваш рингтон и вибрацию смартфона, чтобы все выглядело реалистично. Фейковому абоненту также можно присвоить имя из книги контактов и номер мобильника, чтобы уж наверняка. Отдельно радует возможность назначить таймер звонка в пределах тридцати минут.

Korea Inc. Dev

RunPee понравится тем, кто обожает ходить в кино, но терпеть не может выходить из зала посреди сеанса, чтобы отлучиться в уборную. Это приложение собирает информацию обо всех новинках в прокате и подсказывает оптимальный момент для того, чтобы справить нужду, не пропустив ничего интересного. Оно также подскажет вам, в чем заключалась суть пропущенной сцены и будут ли какие-то сюрпризы после титров.

polyGeek

SplitCloud — это музыкальный плеер, который проигрывает два трека одновременно, выводя их на разные наушники. Таким образом, вы можете поделиться наушником с другом, но слушать разную музыку, чтобы никто не остался в обиде. SplitCloud поддерживает онлайн-стриминг музыки и воспроизведение треков из памяти смартфона, а также позволяет слушать радио.

GDApps

Hermit конвертирует привычные мобильные приложения в веб-страницы, работающие через браузер: их функции остаются без изменений, однако в таком виде они потребляют меньше энергии и ресурсов устройства. Более того, странички Hermit не работают в фоновом режиме, что позволяет продлить время автономной работы смартфона. Настройки приложения требуют определенной степени технической подкованности, но если вы пользуете слабым или устаревшим телефоном, попробовать стоит.

Chimbori

Getwardrobe — интересный инструмент для менеджмента вашего гардероба в цифровом формате. Подгрузив в приложение страницы вашей одежды, вы можете планировать наряды на будущее и получать рекомендации от других пользователей на основе личных предпочтений и параметров. Хороший вариант, если вам вечно кажется, что нечего надеть.

3Botinka, LLC

bSafe — это нечто вроде цифровой панической кнопки, которая может реально пригодиться в опасной ситуации. При активации приложение транслирует геолокацию смартфона списку доверенных контактов, куда можно внести близких родственников, друзей или опекунов. Оно также может разослать им сообщения или сымитировать входящий звонок, чтобы отвязаться от нежелательного собеседника. К сожалению, в бесплатной версии bSafe доступны только сообщения и шеринг геолокации, но и этого вполне хватит в качестве базовых мер личной безопасности.

Mobile Software AS

Photomath можно назвать неким аналогом привычного калькулятора — только куда более функциональным. Просканировав то или иное математическое уравнение при помощи камеры смартфона, приложение выдаст пошаговое решение задачки, причем каждое действие сопровождается пояснениями. Эта мелочь может пригодиться студентам и всем, кто регулярно занимается различными расчетами.