Ученые подсчитали смертельную дозу хот-догов

Как сообщает портал Popular Science, сотрудники американского университета Хай-Пойнт в Северной Каролине подсчитали смертельную для человека порцию хот-догов — в среднем от 70 до 80 штук за раз.

Данные для необычного исследования были собраны благодаря популярному состязанию по скоростному поеданию хот-догов. Один из физиологов университета подсчитал рекорды участников и вычислил, что среднестатистический человек способен съесть семь-восемь хот-догов в минуту. Если умножить это число на 10 минут (обычно именно столько длится соревнование), то при условии, что человек будет держать стабильный темп, к концу состязания он съест около 80 хот-догов — или 20 000 калорий. После этого человеческое тело перестанет переваривать пищу и начнется отказ внутренних органов.