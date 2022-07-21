Обнаружен затерянный парфянский город

Исследователи из Гейдельбергского университета (Германия) совместно с коллегами из Ирака описали парфянскую крепость Рабана-Меркули, руины которой могут быть затерянным городом Натунией. Данные о работе опубликованы в журнале Antiquity.

Фото: Rabana-Merquly Archaeological Project Rabana-Merquly Archaeological Project

Парфянское царство простиралось на территории Ирана и Ирака приблизительно 2 тысяч лет назад. Одним из крупных центров этого царства была крепость Рабана-Меркули, расположенная в горах Загрос на территории современного Иракского Курдистана. В этот комплекс входят не только фортификационные сооружения протяженностью почти 4 км, но и два поселения, в честь которых крепость и названа. Из-за того, что крепость расположена высоко в горах, ее изучение преимущественно ограничивалось топографической съемкой с дронов. Предыдущая экспедиция проводилась в 2009 году, но в 2019 и 2022 ученые возобновили изучение крепости.

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Теперь на территории крепости Рабана-Меркули ученые нашли военные помещения, а также руины нескольких зданий прямоугольной формы — видимо, казармы. Кроме того, исследователи обнаружили религиозный комплекс — храм, посвященный Анахите, богине воды и плодородия в зороастризме и иранской мифологии. Особое внимание ученых привлекли рельефы на входе в крепость, а также то, что она расположена в бассейне реки Малый Заб, которая в древности была известна по греческому названию — Капрос. На основе этих сведений ученые предположили, что крепость Рабана-Меркули является затерянным городом Натунией. Этот царский город находился на реке Капрос, а его альтернативное название — Натуниссарокерта. Существование Натунии было задокументировано только на нескольких монетах I века до н. э. Ученые считают, что название города произошло от имени царя Натуниссара — основателя династии царей Адиабены, другого античного государства, — и парфянского слова, обозначающего «крепость» или «ров». Это описание напоминает крепость Рабана-Меркули, считают ученые.