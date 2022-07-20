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12 минут назад

Владельцы компьютеров Apple оказались в опасности из-за нового вируса

Газета.Ru

Владельцам компьютеров Apple на базе macOS угрожает новый вирус-шпион, способный красть личные данные пользователей. Об этом сообщила компания-разработчик антивирусного ПО ESET в своем официальном блоге.

Владельцы компьютеров Apple оказались в опасности из-за нового вируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Опасная программа получила название CloudMensis, впервые ее обнаружили в апреле 2022 года. В ESET указали на то, что функционал вируса направлен на кражу как можно большего объема информации о пользователе — зловред способен похищать документы, фиксировать нажатия клавиш и делать скриншоты экрана втайне от пользователя.

При этом CloudMensis использует облачные хранилища pCloud, Yandex Disk и Dropbox для получения команд от оператора и загрузки вредоносных файлов. В ESET не смогли установить, как именно происходит первоначальная компрометация компьютеров, но зафиксировали два этапа заражения, в рамках которого выполняется некий код, а затем получаются права администратора. Отмечается, что зловред представляет собой угрозу для устройств, работающих на процессорах Intel и M1.

Ранее стало известно о том, как хакеры «зомбируют» компьютеры россиян.

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