Россиян предупредили о новой опасной шпионской программе

Специалисты по кибербезопасности рассказали пользователям macOS об опасной шпионской программе, которая получила название CloudMensis. Новое вредоносное ПО использует в своих целях популярные общедоступные облачные хранилища и крадет файлы пользователей macOS, говорится в отчете компании ESET.

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Эксперты впервые обнаружили ранее неизвестный бэкдор macOS в апреле 2022 года. Он шпионит за пользователями скомпрометированных Mac и использует общедоступные облачные сервисы (например, pCloud, Yandex Disk и DropBox), чтобы обмениваться данными со своими операторами, предупредили россиян специалисты.

Вредоносное ПО получило название CloudMensis. По данным специалистов, шпионская программа крадет документы, отслеживает нажатие клавиш и снимает скриншоты. На данный момент исследователям не удалось установить, каким образом были скомпрометированы зараженные устройства.