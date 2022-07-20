Ученые создали биороботов для борьбы с раком

Исследователи из Немецкого института интеллектуальных систем Макса Планка создали биогибридных микророботов для борьбы с раком – работа ученых была опубликована в журнале Science Advances.
Сообщается, что эти микророботы уничтожают раковые клетки без вреда для здоровых. Они содержат в себе кишечные бактерии E. coli, применение некоторых штаммы которых, в частности генно-инженерных, уже показало себя как эффективный способ борьбы с раком.
С помощью магнита ученые могут точно направлять частицы к опухолям. Введенные устройства окружают новообразование и выпускают в него бактерии, которое совместно с иммунным ответом человека уничтожают опухоль.
Команда уже успешно провела эксперименты на миниатюрных опухолях, выращенных в лаборатории. По словам ученых, они будут и дальше развивать данный метод лечения рака.