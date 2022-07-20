В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
1 час назад

Apple выплатит $50 млн компенсации за клавиатуру-"бабочку"

Газета.Ru

Компания Apple согласилась выплатить $50 млн в рамках мирового соглашения о дефекте клавиатур типа «бабочка» в MacBook. Об этом сообщает Reuters. Соответствующие документы были уже отправлены в суд калифорнийского Сан-Хосе и ожидают решения судьи.

Apple вернет покупателям десятки миллионов долларов
Фото: ReutersReuters

Речь идет о коллективном иске от жителей семи штатов США. Владельцы моделей ноутбуков MacBook, MacBook Air и MacBook Pro, которые были приобретены в период между 2015 и 2019 годами, жаловались на «залипающие» клавиши, а также пыль, которая забивалась между ними и мешала печатать. Во всех вышеуказанных моделях установлены клавиатуры-«бабочки», так называют механизм, придуманный Apple, который позволил существенно уменьшить толщину ноутбуков. Тем не менее, количество жалоб на «бабочку» превысило все допустимые нормы, и в результате компания из Купертино отказалась от такого механизма во всех актуальных моделях компьютеров.

Ожидается, что Apple выплатит пострадавшим компенсацию в размере $395, если пользователю пришлось несколько раз менять клавиатуру из-за проблем с клавишами, $125 — за одну замену и $50 — за замену отдельных клавиш. Кроме того, истцы смогут бесплатно отремонтировать неисправную клавиатуру в течение четырех лет с момента покупки.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители