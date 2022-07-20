Apple вернет покупателям десятки миллионов долларов

Речь идет о коллективном иске от жителей семи штатов США. Владельцы моделей ноутбуков MacBook, MacBook Air и MacBook Pro, которые были приобретены в период между 2015 и 2019 годами, жаловались на «залипающие» клавиши, а также пыль, которая забивалась между ними и мешала печатать. Во всех вышеуказанных моделях установлены клавиатуры-«бабочки», так называют механизм, придуманный Apple, который позволил существенно уменьшить толщину ноутбуков. Тем не менее, количество жалоб на «бабочку» превысило все допустимые нормы, и в результате компания из Купертино отказалась от такого механизма во всех актуальных моделях компьютеров.